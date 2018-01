Fãs de Beyoncé acreditam que cantora esteja em trabalho de parto... Agora

Beyoncé roubou a cena com produção assinada por Peter Dundas. Foto: Kevork Djansezian/Getty Images/AFP

No dia 1º de fevereiro, Beyoncé anunciou ao mundo que estava grávida de gêmeos. Já com a barriga aparente, ela postou uma foto no Instagram com um comunicado em nome da família Carter.

Quatro meses depois, os fãs especulam que os filhos da cantora estejam próximos de chegar! Mais precisamente, muitos acreditam que nesse momento ela esteja em trabalho de parto. No Twitter, uma das hashtags mais populares do dia é #BeyHiveSupportsBeyonce, em português, a colmeia Bey apoia Beyoncé.

A hipótese começou por causa de uma foto postada pelo cabeleireiro da cantora, com a legenda "aguente firme, mamãe".

Hang in there, Mama! You @Beyonce!! Uma publicação compartilhada por Chuck Amos, Hair Legend (@chuckielovehair) em Jun 12, 2017 às 4:16 PDT

Não há informações oficiais, mas, na rede social, os admiradores desejam que ela esteja bem e que o parto corra sem complicações.

Ai meu pai, a minha beyoncé já tá parindo é hj o debut dos gêmeos, que ocorra td bem meu Deus!!! #BeyHiveSupportsBeyonce pic.twitter.com/8D8MFX3Jue — David (@Daaviidd20) 13 de junho de 2017

Ela que perdeu um, depois teve a Blue Ivy, hoje repetirá essa mesma cena só q em dose dupla.#BeyHiveSupportsBeyonce pic.twitter.com/k91EBp7zG9 — Mari (@thecarterstwins) 13 de junho de 2017

Que tudo ocorra bem no nascimento dos gêmeos com ela e com eles #BeyHiveSupportsBeyonce pic.twitter.com/WwIPqpZkJn — Mari (@thecarterstwins) 13 de junho de 2017

AS NENENS DA BEYONCÉ ESTÃO NASCENDO AGORA!!!! FORÇA RAINHA, VAI DAR TUDO CERTO!!!#BeyHiveSupportsBeyonce pic.twitter.com/8aK5SJHvgJ — Bieber Brasil (@bieberbrasilof) 13 de junho de 2017

a bey ta tendo seus nenéns socorro jay z libera um livestream no tidal que eu quero ver o parto #BeyHiveSupportsBeyonce pic.twitter.com/4VXqCNOijG — rafa (@rafaelkjls) 13 de junho de 2017

Os fãs também estão se mobilizando para comentar na última foto postada por Beyoncé no Instagram. Já são mais de 29 mil comentários.