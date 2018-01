Fãs agendam consulta e pagam R$ 1.200 para ver o ex-BBB Marcos

Expulso do BBB 17, Marcos Harter teve de comparecer à Delegacia da Mulher, no Rio Foto: Wilton Junior/ Estadão

Após participação polêmica na 17ª edição do Big Brother Brasil, o cirurgião plástico Marcos Harter voltou à sua rotina normal. Isto é, voltou a realizar procedimentos cirúrgicos e consultas, pois sua rotina já saiu fora da normalidade.

Ele tem realizado atendimentos nas principais cidades do País. Só que os fãs estão agendando horário como uma maneira de encontrá-lo e tietá-lo. Quarenta minutos no consultório do médico custam, em São Paulo, até R$1.200.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Marcos disse que se sente culpado por cobrar das pessoas apenas para lhe verem e darem um abraço. Ele aconselhou aqueles que querem vê-lo a irem aos encontros de fãs. “Se não for para fazer cirurgia, não gasta esse dinheiro para vir me dar um beijo e um abraço. Pode fazer de graça no aeroporto, no encontro de fãs”, disse.

Marcos Harter foi expulso do BBB por ser acusado de agredir sua companheira dentro do reality show, a participante Emilly Araújo. Internautas pediram a sua expulsão, ao passo que a Delegacia da Mulher o indiciou após investigação do caso.