Fãs acreditam que tatuagem feita por Neymar indicaria volta de seu namoro com Bruna Marquezine

. Foto: Reprodução / Instagram @PedrinhoMoura

Uma imagem de Neymar após a disputa de uma partida amistosa, sem camisa, vem dando o que falar na internet. Nela, o jogador deixa à mostra uma tatuagem que, segundo os fãs do casal entre o jogador e Bruna Marquezine, poderia indicar o retorno do namoro.

De acordo com eles, a tatuagem de Neymar seria uma 'Mulher-Gato', referência seria à fantasia usada pelo casal em uma festa na casa do surfista Gabriel Medina, realizada no último dia 21.

A foto foi publicada no Instagram de Pedrinho Moura, do Pânico, um dos participantes do jogo beneficente realizado pelos jogadores Neymar e Robinho.