Fãs acreditam que nova parceria entre Anitta e J Balvin será música-tema da Copa do Mundo 2018

Anitta e J Balvin em 'Downtown', faixa lançada em novembro. Foto: YouTube/AnittaOficial

Há algumas semanas, Anitta divulgou alguns detalhes sobre a próxima parceria que fará com o colombiano J Balvin, a música Machika. Agora, fãs especulam que a canção poderá ser a música-tema da Copa do Mundo 2018, tudo por conta de algumas imagens vazadas da gravação do clipe.

Uma das imagens divulgadas nas redes sociais mostram bandeiras de diversos países hasteadas, enquanto um vídeo mostra dançarinos fazendo coreografias com uma bola de futebol.

Anitta e J Balvin são parceiros de longa data no mundo da música. Há dois anos, a cantora brasileira participou de uma versão remix de Ginza e, em novembro, ela lançou a faixa Downtown, cantada com o colombiano. Ainda não se sabe quando Machika será lançada.

Caralho eu to muito Machikada! Anitta e J Balvin nas filmagens do próximo hit da copa do mundo “Machika”. pic.twitter.com/jKf3sPeNLj — Projeto Anitta (@ProjetoAnittaBR) 24 de dezembro de 2017

Rumores: A nova música “Machika” do J Balvin em parceria com Anitta, será tema da Copa do Mundo 2018. Atentos! pic.twitter.com/ckx9mrEQVj — Central Anira (@CentralAniraBR) 22 de dezembro de 2017

“Con J Balvin y con Anitta” ⚽️ Quem aí já está viciado nesse trecho de #Machika? pic.twitter.com/8I2c3zCobE — Projeto Anitta (@ProjetoAnittaBR) 24 de dezembro de 2017

caralho a musica do j balvin com anitta é da copa mesmo as bandeiras la atras viado — jessica chastain nao fez nada de errado e mama (@teenagedrearn) 25 de dezembro de 2017

anitta feat j balvin pra copa de 2018???? gente num brinca comigo não pq eu sou cardíaca — arbitro de vidro (@_lowinsk) 25 de dezembro de 2017

Se Machika for mesmo tema da Copa 2018, Anitta vai dominar o mundo mesmo — Pedro Henrique (@PedroHFM99) 25 de dezembro de 2017

o fato da anitta cantar a possível música da copa ta me deixando eufórico kkkkkkk não consigo mais ser o mesmo ate essa musica sair com o clipe — Patriick (@tylermoonx) 24 de dezembro de 2017