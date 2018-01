Fãs acreditam que jornalista Phelipe Siani assumiu namoro com a colega de trabalho Mari Palma

O ano de 2016 tem sido implacável com os casais que todos juravam ser eternos. Mal tivemos tempo de digerir o divórcio de Fátima Bernardes e William Bonner, e agora temos que lidar com o fim do casamento de Brad Pitt e Angelina Jolie. Depois destas duas rasteiras, ainda devemos acreditar no amor? Fizemos uma seleção de casais que ainda nos levam a crer que nem tudo está perdido e que, sim, o amor é possível:

Foto: Reprodução