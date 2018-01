Fani Pacheco é aprovada em vestibular para faculdade de medicina

A ex-BBB Fani Pacheco foi aprovada em vestibular para fazer o curso de medicina em faculdade no Rio de Janeiro. Foto: Instagram/@fanipacheco

Fani Pacheco, ex-participante do Big Brother Brasil que esteve na 7ª e 13ª edições do reality show, foi aprovada em vestibular para cursar medicina no campus de Angra dos Reis da Universidade Estácio de Sá. Entre os 55 aprovados para o curso, a youtuber ficou na 12ª posição.

A carioca, que tem histórico de luta contra distúrbios mentais como a depressão, declarou ao UOL que é um sonho dela se especializar em psiquiatria para cuidar de casos como o dela e de sua mãe, que sofria de esquizofrenia. "Estou muito feliz. Vou realizar um sonho", contou ao portal.

Veja abaixo o nome de Fani na lista de aprovados para o curso.

A carioca ficou na 12ª colocação geral de 55 aprovados para o curso de medicina. Foto: Reprodução/Estácio

