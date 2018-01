Fanático por ketchup, Ed Sheeran anda sempre com um vidro 'de emergência'

O jornal britânico 'The Sun' revelou que o cantor Ed Sheeran exige que sua equipe leve sempre consigo um vidro de ketchup 'de emergência' Foto: Chad Batka/The New York Times

O cantor Ed Sheeran não esconde que é viciado em ketchup, fazendo até mesmo uma tatuagem em homenagem ao condimento. Mas nos últimos meses ele vem levando seu fanatismo a níveis extremos, fazendo seu staff andar sempre com um vidro de emergência do molho.

Segundo o jornal britânico The Sun, o cantor fica irritado com restaurantes que se consideram muito chiques para ter ketchup. Uma fonte contou ao jornal que Sheeran fica tão frustrado com restaurantes que não servem o molho, que exigiu do seu staff levar um vidro aonde quer que ele vá para que ele possa temperar tudo que come.

Em participação no programa de entrevistas Later with Jools Holland, da BBC, o cantor brincou que se fosse primeiro-ministro da Inglaterra faria uma lei para exigir que ketchup estivesse disponível em todos os restaurantes que servem batata frita.