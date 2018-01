Família de Whitney Houston veta exibição de dueto com Christina Aguilera e vídeo vaza na internet

A exibição do dueto foi cancelada pela família de Whitney. Foto: Reprodução

Na noite da última quinta-feira, 19, vazou na internet uma gravação da apresentação da cantora Christina Aguilera dividindo o palco com Whitney Houston, em holograma. O encontro havia sido registrado para o o reality The Voice.

O épico dueto iria ao ar pela rede NBC no dia 23 de maio e conta com as apresentações das músicas I Have Nothing e I'm Every Woman, sucessos marcantes de Whitney. No entanto, a família da cantora optou por vetar a exibição do dueto por não gostar da qualidade visual do holograma.

Em comunicado, a família aprova e elogia a apresentação de Christina Aguilera, mas destaca o fato de aperfeiçoarem o holograma de Whitney, para que ele fique idêntico à cantora e assim digno de uma exibição para o público.

O dueto iria ser transmitido pela rede NBC; família decidiu vetar. Foto: Reprodução

Pat Houston, a administradora do patrimônio deixado por Whitney (morta em 2012), explicou: "Nós agradecemos a oportunidade que o holograma da Whitney teve de aparecer no The Voice. Nós estávamos buscando entregar um dueto maravilhoso para os fãs de ambas artistas. Hologramas são uma nova tecnologia e levam tempo pra serem aperfeiçoados, e nós acreditamos que no caso de artistas icônicos como elas, precisa ser perfeito. O legado da Whitney e seus fãs devotos merecem perfeição. Depois de assistir a performance de perto, nós decidimos que o holograma não está pronto para ir ao ar. Nós temos muito respeito e consideração por Christina, e ela foi absolutamente incrível".