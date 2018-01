Família de Umberto Magnani preparava festa de aniversário antes de o ator sofrer um AVC

Umberto Magnani sofreu um AVC nesta segunda-feira Foto:

A família de Humberto Magnani preparava uma festa de aniversário surpresa para comemorar os 75 anos do ator na segunda-feira, 25, quando recebeu a notícia de que ele estava em coma no hospital após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) enquanto se preparava para gravar a novela Velho Chico, da Globo.

Em entrevista ao jornal Extra, a filha de Magnani, Ana Júlia, disse que a comemoração aconteceria no próximo final de semana, quando estava marcada a volta dele para São Paulo.

"Ele saiu daqui de casa, em São Paulo, no domingo e estava muito bem. Nós ficamos surpresos com a notícia porque a saúde dele estava boa. Até o médico dele se surpreendeu. Agora é esperar e ver o que vai acontecer", relatou.

Chocada com a notícia do AVC do ator, a família seguiu nessa terça-feira, 26, direto para o Rio de Janeiro para acompanhar Magnani de perto em um hospital particular da cidade.

"Meu pai teve uma parada cardíaca e logo depois um AVC. De imediato ele entrou em coma. Tudo isso ainda na emissora, que o levou correndo para o hospital. Não tem muito o que fazer agora, a não ser rezar", explicou a filha do ator, reforçando que ele era fumante.

Para substituí-lo em Velho Chico, onde interpretava o padre Romão, a direção da Rede Globo chamou o ator Carlos Vereza às pressas. Na história, Romão se aposentará e dará espaço ao padre Benício, recém-chegado à cidade de Grotas de São Francisco.

Leia também no E+:

Carlos Vereza é escalado para suprir ausência de Umberto Magnani em 'Velho Chico'

Ator sofre AVC durante gravação de 'Velho Chico'