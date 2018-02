Família de Janet Jackson não perdoou Justin Timberlake por incidente no Superbowl

Justin Timberlake deixou seio de Janet Jackson a mostra no Super Bowl de 2004. Foto: REUTERS/Win McNamee

Já faz 14 anos que ocorreu a polêmica apresentação de Justin Timberlake e Janet Jackson no Super Bowl, na qual ele a deixou com o seio de fora durante transmissão mundial ao vivo. Neste domingo, 4, o cantor voltará a se apresentar no evento – mas o pai da cantora nunca desculpou o artista.

Leia também: Justin Timberlake anuncia álbum de inéditas após 5 anos

"Se ele fosse um verdadeiro cavalheiro, ele convidaria Janet para cantar", disse o pai de Janet, Joseph Jackson, ao New York Post.

" A carreira de Justin decolou depois daquilo, enquanto a de Janet despencou. Ele disse que eles estão bem, mas eu queria vê-lo provar isso e chamá-la para cantar", disse outro membro da família, que não foi identificado.

Em 2004, Timberlake dividiu o palco com Janet para apresentar a música Rock Your Body. No fim do show, enquanto ele cantava "I bet I’ll have you naked by the end of this song" (Eu aposto que vou te deixar nua no fim dessa música, em tradução livre), ele tirou o corset da cantora e, acidentalmente, tirou seu sutiã também, expondo seu seio.

Timberlake pediu desculpas e disse, diversas vezes, que os dois já estão bem e que o passado ficou para trás.