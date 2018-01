Fama é 'alienante e tóxica', diz Lady Gaga

Lady Gaga. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Lady Gaga vai lançar seu novo álbum, Joanne, no final desta semana e resolveu contar um pouco sobre o processo criativo. Em entrevista ao programa Feedback, da rádio americana SiriusXM, a cantora disse que precisa de 'conexão humana' para compor suas músicas.

"Fama é tão alienante e tóxica para o processo criativo para mim, porque preciso de conexão humana para escrever músicas. Se eu vou a um bar ou ao supermercado ou onde quer que seja, tento falar com alguém e o tempo todo eles estão gritando ou tentando tirar uma foto, não consigo conhecê-los", disse a cantora.

"Não posso perguntar a eles algo. Não posso aprender sobre a vida deles ou compartilhar algo da minha. Não sou questionada, muitas vezes, sobre coisas realmente super profundas sobre mim e isso é difícil e assustador. Realmente é assustador, porque você apenas se sente como: 'Será que eu vou, algum dia, falar com alguém e eles irão me ver como uma pessoa?'", completou Gaga.

A cantora ainda falou sobre a temática de seu novo trabalho, que ela diz ter uma certa "dor" em sua voz, mas o álbum não tem "uma temática dolorosa por todo o caminho, porque é um álbum bastante divertido também". Isso porque, segundo Gaga, compor a faz ouvir todas as suas emoções: "Eu fico bloqueada pelos meus próprios traumas, às vezes. Quando estou fazendo música, posso ouvir todas as partes, todos os instrumentos. Posso ouvir o que deveria ser".

Seu novo álbum completo será lançado oficialmente no dia 21 de outubro, mas várias músicas já 'vazaram' na internet e outras já podem ser compradas no iTunes, na Google Play e na Amazon e ouvidas no Spotify. Um dos singles do novo CD já foi divulgado, a música Perfect Illusion. Assista ao clipe oficial abaixo: