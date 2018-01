Fafá de Belém assume poligamia e brinca: 'Hoje está difícil'

Fafá de Belém Foto: DANIELA RAMIRO

Fafá de Belém nunca casou. E, em diversas ocasiões, já mostrou que lida muito bem com a falta da aliança na mão esquerda. A última revelação feita pela paraense sobre sua vida pessoal foi dada na terça-feira, 15, no Programa do Porchat, da Record. Fafá assumiu que é "polígama" - ou seja, se relaciona com mais de um homem ao mesmo tempo.

"Hoje não tenho esse vigor todo, mas não tem pessoas que você se apaixona em uma fase? Mulher sabe disso. Um é bacana, gentil, mas o outro tem uma pegada e você gosta dos dois. Tô mentindo? Aí quando encontra um que as duas coisas é dificílimo. Hoje então...", contou.

Hoje avó, a cantora de 60 anos brincou ainda que, na atual fase, está difícil se manter num relacionamento com várias pessoas ao mesmo tempo. "Hoje deu um arrepio tá no lucro, o placar está difícil", soltou a gargalhada icônica.