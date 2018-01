Casamento de Fábio Porchat tem shows de 'É o tchan' e Molejo

Nataly Mega e Fábio Porchat Foto: Instagram/ @fabioporchat

Na noite deste sábado, 25, Fábio Porchat se casou com Nataly Mega no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Entre os convidados, estavam Ticiane Pinheiro e o jornalista César Tralli; a atriz Tatá Werneck e o namorado, o ator Rafael Vitti; o apresentador Paulo Gustavo e o marido Thales Bretas; o humorista Gregório Duvivier e Giovanna Nadar; e o ator João Vicente.

"Foi perfeito, porque foi com você. Feliz nós", escreveu o noivo em legenda de foto no Instagram.

Fábio e Nataly Mega estão juntos desde 2015. Ela era produtora do Porta dos Fundos, grupo de humor do qual ele é sócio.

Veja fotos e vídeos:

Foi perfeito. Porque foi com você. Feliz nós! Uma publicação compartilhada por Fabio Porchat (@fabioporchat) em Nov 26, 2017 às 12:36 PST

Mesmo com essa conjuntivite severa, @joaovicente27 conseguiu ir no casamento do @fabioporchat ❤️ Essa foto reune muitos dos Meus amores : @paulogustavo31 , @thalesbretas mas também @gabriellouchard Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck) em Nov 26, 2017 às 6:26 PST

#porchattaly2017 Uma publicação compartilhada por João Vicente De Castro (@joaovicente27) em Nov 26, 2017 às 8:10 PST

#NatyEFabio ❤️ Uma publicação compartilhada por Gregorio Duvivier (@gduvivier) em Nov 25, 2017 às 1:48 PST

Aê!!!! #fabioenataly casaram!♥️♥️ @joaovicente27 @tatawerneck @rafaavitti Uma publicação compartilhada por Gabriel Louchard (@gabriellouchard) em Nov 25, 2017 às 5:56 PST

✨✨ Uma publicação compartilhada por rafaelinfante (@rafaelinfante) em Nov 25, 2017 às 6:15 PST

Tchan !! Uma publicação compartilhada por rafaelinfante (@rafaelinfante) em Nov 25, 2017 às 6:29 PST

Casamento @fabioporchat Obrigado @carolnasseratelier minha mulher tá linda !!! ❤ Uma publicação compartilhada por rafaelinfante (@rafaelinfante) em Nov 25, 2017 às 2:32 PST

Todos esperando a noiva! Uma publicação compartilhada por Fabio Porchat (@fabioporchat) em Nov 26, 2017 às 12:37 PST

Casamento #NatyeFabio com @sabrinasato @dudanagle @celsoteixeira64 @roteixeira25 @murilogun @danielagun #ticiecesarvãocasar Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro (@ticipinheiro) em Nov 25, 2017 às 4:00 PST

Hoje são eles! Sábado que vem somos nós!❤️ #ticiecesarvãocasar #natyefabioacabaramdecasar @ticipinheiro @fabioporchat @natalymega Uma publicação compartilhada por Cesar Tralli (@cesartralli) em Nov 25, 2017 às 4:26 PST

Tatá foi no casamento do Porchat e da Nataly prestigia-los! Que lindezaaaa ❤❤❤❤ #tatawerneck #fabioporchat #NatyEFabio Uma publicação compartilhada por Fabio Porchat & Tatá Werneck (@rivotrilltatabio) em Nov 25, 2017 às 7:16 PST

