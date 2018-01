Padre Fábio de Melo visita Angélica e Luciano Huck

Padre Fábio de Melo participou do Caldeirão do Huck em novembro do ano passado. Foto: Luciana Prezia

O Padre Fábio de Melo visitou Angélica e Luciano Huck nesta quinta-feira, 2. O momento foi divulgado pelo apresentador do Caldeirão do Huck, que postou em seu Instagram uma imagem dos três juntos e elogiou o amigo. Na foto, o momento íntimo é pontuado pela ausência de maquiagem no rosto de Angélica.

"Tá aí uma pessoa que nossa família ama. Sempre boas conversas, boas reflexões e boas risadas. Sempre bem vindo, querido Padre Fábio de Melo", escreveu Huck na imagem que, até a manhã desta sexta-feira, havia recebido 185 mil likes e mais de 1,5 mil comentários.

Fábio de Melo havia participado em novembro do ano passado do quadro "Visitando o Passado", do Caldeirão do Huck, no qual visitou a sala de aula de sua infância.