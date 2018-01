Fã toca piano para Chris Martin durante show do Coldplay

Chris Martin, vocalista do Coldplay, deixou que fã tocasse uma música no piano em show. Foto: Chad Batka/The New York Times

Na última terça-feira, 6, o Coldplay se apresentou no Estádio Olímpico em Munique, Alemanha, e o evento contou com um esquema de segurança muito rígido. Na entrada, todos os fãs foram revistados e vários tiveram de deixar objetos no portão, fazendo com que perdessem o início do show.

Leia também: Pai de fãs de Ariana Grande escreve carta aberta à cantora

Porém a apresentação da banda fez a espera valer a pena. Chris Martin, o vocalista, estava prestes a tocar Everglow, na qual costuma fazer um solo de piano, quando leu, em voz alta, um cartaz na plateia: "Eu posso tocar Everglow para você?", e Chris aceitou e chamou o jovem ao palco. Respondeu: "Ah, então eu posso ir para casa agora", e riu, mas

No início, o ritmo de Martin e do menino ficou confuso, mas logo as notas do piano se acertaram e os dois fizeram uma bela apresentação. O momento foi gravado e compartilhado no YouTube, confira: