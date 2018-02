Fã tatua rosto de Bruna Marquezine na perna

Personagem de Bruna Marquezine inspira artista Foto: Instagram/@brumarquezine

A personagem Catarina, interpretada por Bruna Marquezine em Deus Salve o Rei, foi tatuada com perfeição na perna de um fã da atriz.

O nome do fã não foi revelado, mas o trabalho é do tatuador Rodrigo Catuaba, que compartilhou o resultado em seu perfil no Instagram e revelou que o desenho faz parte de um “fechamento de perna estilo medieval”.

Veja o resultado:

