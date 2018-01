Fã para o trânsito e tira selfie com Dwayne 'The Rock'

Fã parou seu caminhão no meio da rua para falar com o ator Foto: Facebook/ DwayneJohnson

Enquanto dirigia, Dwayne 'The Rock' Johnson foi abordado em seu carro por um fã. O homem guiava um caminhão, quando reconheceu o ator, que o cumprimentou. O motorista, então, surtou e desceu do veículo no meio da rua para falar com 'The Rock'.

O ator filmou o momento do encontro entre eles e postou em seu Facebook. "O sinal ficou verde e os carros estavam vindo em direção a ele. Nenhum carro buzinou porque acharam que tinha alguma coisa acontecendo na rua", escreveu.

"Esse rapaz colocou um sorriso agradecido no meu rosto e me fez rir muito. Apesar do trânsito que causamos e de seu traseiro quase ser atingido, fazer fãs felizes sempre fez parte da minha fama. Obrigado, cara, por fazer o meu dia", declarou 'The Rock'.

Assista ao encontro dos dois: