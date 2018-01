Fã leva álbum de Lorde para o Louvre e o pendura entre as obras do museu

Uma fã da cantora Lorde levou um LP do álbum 'Melodrama' para o Louvre e o colocou entre as obras de arte do museu Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Fazendo jus à letra da faixa The Louvre, do álbum Melodrama, Nina Richard, uma fã da cantora neozelandesa Lorde, fez registro no Twitter da aventura que teve no Museu do Louvre, em Paris: levou um LP do álbum e o colocou entre algumas das obras expostas no museu mais famoso do mundo.

“Uma obra-prima rodeada de outras - eu fiz uma jornada pelo espaço e tempo, indo da antiguidade, para a Renascença e chegando aos tempos modernos”, escreveu Nina. A mensagem já conta com mais de dois mil compartilhamentos. Ela explicou também que teve que fazer tudo rápido por conta dos seguranças, que a observavam.

A capa do álbum Melodrama foi feita pelo artista norte-americano Sam McKinniss, que teve inspiração nas obras de Vincent Van Gogh para captar a essência do álbum, que segundo a cantora Lorde é sobre as atitudes que uma pessoa toma à noite.

Veja abaixo o tuite de Nina Richard.