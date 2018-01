Fã desenha corpo idealizado de Demi Lovato e ela responde

Foto: Reprodução/Instagram

Demi Lovato ficou no maior climão com um fã no Instagram depois de comentar um desenho que ele fez dela. Na imagem, o artista retratou Demi como uma sereia, mas bem magra e com os seios grandes.

"É assim que os meus peitos deveriam ser? É lindo, mas esse não é o meu corpo", comentou Demi.

O fã ficou chateado e resolveu responder: “Se eu desenhei a sua cintura mais fina e seus peitos maiores para acentuar o fato de que eu desenhei você como uma sereia, uma criatura mitológica, não quer dizer que eu acho que você deveria se parecer desse jeito ou que todas as garotas deveriam ser assim. É assim que eu imagino as sereias. Eu trabalhei muito nesse desenho e estava orgulhoso, mas não estou mais”.

Eita.