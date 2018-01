Fã de Usher é presa após descumprir ordem judicial de ficar afastada do cantor

Usher tem uma fã perseguidora Foto: Mario Anzuoni /Reuters

O vírus dos fãs abusivos também chegou aos Estados Unidos. Uma suposta admiradora de Usher foi presa no começo deste mês por perseguir o cantor. De acordo com relato do site TMZ, a polícia agiu quando Darshelle Jones esperava o artista sair de um estúdio em Atlanta para gravá-lo com seu iPad. As forças de segurança cumpriram ordem de restrição que impedia que ela se aproximasse de Usher.

O TMZ também teve acesso ao documento policial de prisão da fã. Darsehlle estava do outro lado da rua em relação ao prédio onde Usher estava, cerca de 30 metros distante, embora a decisão judicial determine que ela deve ficar pelo menos 182 metros longe do cantor.