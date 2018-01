Fã de Roger Moore compartilha lembrança sobre ator e viraliza

Ator morreu aos 89 anos no dia 23 de maio de 2017 Foto: REUTERS/Neil Hall

Marc Haynes é um grande fã de Roger Moore. No dia em que o ator morreu, 23 de maio, ele compartilhou em seu Facebook duas lembranças marcantes que viver com o ator.

O primeiro encontro dos dois foi quando Marc tinha sete anos, no aeroporto de Nice. Ele viu Moore no aeroporto e disse ao seu avô que aquele era James Bond e queria um autógrafo. "Meu avô não tinha ideia de quem era James Bond ou Roger Moore, então, nós fomos até lá e ele apareceu na frente de Roger Moore com as palavras 'meu neto diz que você é famoso. Você pode assinar isso?", então, o ator deu um autógrafo no cartão de embarque da criança.

Ao ler a assinatura, Marc ficou confuso, pois não dizia James Bond. "Eu disse ao meu avô que ele tinha assinado errado, tinha colocado o nome de outra pessoa - então, meu avô voltou até Roger Moore, segurando o Ticket que ele tinha acabado de assinar. (...) 'ele disse que você assinou o nome errado. Ele disse que seu nome é James Bond'."

Então, Moore abaixou a voz e disse a Marc: "Eu tenho que assinar meu nome como Roger Morre, se não, Blofeld pode descobrir que eu estou aqui", em referência ao vilão do agente secreto. O avô do menino perguntou a ele se James Bond tinha dado seu autógrafo, e Marc disse que entendeu errado e agora trabalhava com o agente.

"Muitos anos depois, eu estava trabalhando como roteirista em uma gravação envolvendo a UNICEF, e Roger Moore estava fazendo um trecho como embaixador", relembra. Então, Marc foi contar a ele sua história de criança. "Bem, eu não me lembro, mas fico feliz que você tenha conhecido James Bond", respondeu o ator.

Depois, Moore se aproximou e disse: "Claro que lembro do nosso encontro em Nice. Mas eu não disse nada lá dentro por causa dos câmeras - qualquer um deles poderia estar trabalhando para Blofeld".

"Eu fiquei tão feliz aos 30 quanto aos 7", escreveu Marc. "Que homem. Que tremendo homem."