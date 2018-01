Exposição mostra roupas que vítimas usavam quando foram estupradas

Exposição 'What Were You Wearing?' mostra roupas de vítimas de estupro em universidade. Foto: REUTERS/Francois Lenoir

Muitas vezes, quando alguém relata ter sido abusado sexualmente, surge a dúvida sobre a roupa que a vítima estava usando como forma de "justificar" o abuso. Uma exposição recém-estreada em Bruxelas, na Bélgica, critica isso ao contar histórias de alunos da Universidade do Kansas, dos Estados Unidos, que foram estuprados e mostrar as roupas que as vítimas estavam usando no momento do abuso.

A mostra, chamada What Were You Wearing? (O Que Você Estava Vestindo?, em português) foi realizada em setembro do ano passado no Kansas. Delphine Goossens, uma funcionária pública de Bruxelas, ficou sabendo e decidiu levar a ideia para sua cidade. Ela contatou os organizadores, pediu autorização para replicar a exposição, traduziu os depoimentos dos estudantes para francês e holandês e usou suas próprias roupas e de seus colegas de trabalho para vestir manequins com peças semelhantes às descritas por cada uma das vítimas.

Exposição 'What Were You Wearing?' mostra roupas de vítimas de estupro em universidade. Foto: REUTERS/Francois Lenoir

A exposição está ocorrendo no Molenbeek Maritime Community Centre, onde ela trabalha. Delphine espera que a mostra se espalhe por diversas cidades da Europa. "Eu acho que as escolas ou universidades podem fazer isso. É fácil", disse ela à Reuters.

Na sala de exposição, há diversas roupas à mostra, como pijamas, trajes de banho e uniforme de colégio infantil. Há também uma parede dedicada a três roupas semelhantes a que uma mesma mulher usou nas três vezes em que foi vítima de estupro.

Liesbet Verboven, uma mulher que visitou a exposição, disse que se sentiu muito emocionada. Uma amiga dela foi abusada e teve uma experiência ruim com ao buscar a Polícia, que a culpou por estar em um lugar específico e ter tomado certas decisões. "É um grande impacto ver todas essas peças, ver que pode acontecer com qualquer pessoa, a qualquer hora, em qualquer lugar. Eu espero que isso possa mudar a ideia das pessoas que culpam a vítima por ser violentada e estuprada", disse ela.

De acordo com dados exibidos na What Were You Wearing, 56% dos belgas conhecem ao menos uma pessoa que foi vítima de abuso sexual e uma entre quatro mulheres já foi assediada fisicamente em espaços públicos. A exposição ficará no local até 20 de janeiro.

* Com informações da Reuters

