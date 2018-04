'Existia um preconceito', diz Michel Teló sobre mulheres no sertanejo

Michel Teló Foto: Instagram / @micheltelo

"Demorou demais, né?! Historicamente, tivemos muitas mulheres que mereciam ter estourado há muito tempo. Mas antigamente existia um preconceito. O sertanejo tinha essa coisa do 'caipira, sistema bruto'. As mulheres se identificam com o sertanejo e vieram quebrando barreiras com esse momento de hoje", contou em entrevista ao The Noite que vai ao ar nesta quarta-feira, 25, no SBT.

Michel ainda falou sobre seu entrosamento com Marília Mendonça: "Não rolou ensaio. A gente não gravou duas vezes. A primeira vez que a gente se abraçou foi ali em cima do palco. Talentosíssima. O tanto que compõe, o tanto que canta. Tem uma luz inacreditável e merece estar onde está."

Tendo se tornado pai há menos de dois anos, graças a Melinda e Teodoro, o cantor ainda falou a respeito da família que formou junto à atriz Thais Fersoza.

"Melhor experiência que alguém pode viver. Muda a chave do amor. Você conhece um amor que nunca imaginou sentir na vida. Abre uma parte no coração que você não sabia que podia existir", contou.

Por fim, garantiu que seria capaz de qualquer sacrifício pelas crianças: "Você não dá a vida por qualquer um, a qualquer hora. Ali, por aquele serzinho, você dá."