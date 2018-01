Ex-Silverchair, Daniel Johns muda radicalmente o visual

Foto: Reprodução / Instagram

Conhecido por seu trabalho com a banda Silverchair nos anos 1990, o músico Daniel Johns passou por uma drástica mudança de visual recentemente. As longas cabeleiras e as roupas 'largadas' deram lugar a um visual mais moderno, com cabelo curtinho, barba, bigode, roupas descoladas e óculos estilosos.

A mudança não se restringiu apenas ao visual, e Daniel acaba de lançar um novo single em parceria com a dupla australiana Slumberjack, trocando o grunge pela eletrônica. Curiosamente, seu último lançamento possui o mesmo nome de um dos maiores sucessos de seu antigo grupo: Open Fire.

