Ex-repórter de Amaury Jr. revela câncer e publica foto com a cabeça raspada

Laura Wie revelou que está curada de um câncer de mama Foto: Daniela Romiro

A modelo Laura Wie revelou em sua conta no Instagram que superou um câncer de mama. Ela ficou conhecida como repórter do Programa Amaury Jr., da RedeTV!, e atualmente é apresentadora do Tá na Moda, da Record News.

Nesta segunda-feira, 5, Wie publicou uma imagem em que aparece com a cabeça raspada ao lado do cabeleireiro Mauro Freire.

“Já curada de um câncer de mama e fazendo quimioterapia preventiva, decidi raspar a cabeça com as mãos, o coração e o apoio do meu amigo de vida Mauro Freire. Estou bem e segura, entendendo que a beleza não pode ter um único padrão. O mais importante é lutar pela saúde”, escreveu na legenda do post.

Diversos seguidores apoiaram Wie nos comentários da foto. “Você é linda e especial de qualquer jeito”, disse uma usuária.

“Parabéns pela cura e pela coragem. Você sempre inspirou muitos, e agora continua inspirando por mais esse ato de coragem!”, comentou outro.