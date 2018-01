Ex-RBD Christian Chávez dança ‘Paradinha’ no Instagram

O cantor e ator Christian Chávez postou vídeo no Instagram dançando 'Paradinha' e chamou a atenção dos fãs Foto: Instagram/christianchavezreal

O ex-integrante do RBD Christian Chávez chegou ao Brasil nesta última quarta-feira, 4, para fazer uma série de shows no País e já está se adentrando na cultura local. O mexicano postou um vídeo no Instagram dançando Paradinha, hit da cantora Anitta.

“Mais uma edição de dançando com Christian Chávez”, escreveu o ator no post. “Agora no Brasil, não poderia faltar Paradinha em espanhol, da bomba brasileira Anitta. Beijos, rainha”, continuou. Não faltaram elogios à dança de Chávez e o vídeo já ultrapassou 100 mil visualizações.

