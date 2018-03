Ex-participante do 'The Voice' morre baleado em Chicago

O ex-participante recebeu três disparos na cabeça na última quinta-feira, 16 de junho. Foto: Divulgação

Mais uma tragédia em um curto intervalo de tempo para um ex-participante do reality show The Voice. O cantor Alejandro Jano Fuentes morreu no último sábado, 18, após ser baleado na quinta-feira, 16, em Chicago.

No dia de seu aniversário de 45 anos, o artista - que participou da versão mexicana no reality musical em 2011 - saiu de uma aula de canto e estava entrando em um carro com amigos.

Um homem armado apareceu e ordenou para que Fuentes saísse do veículo, onde acabou recebendo três disparos na cabeça. O artista permaneceu internado em estado grave e veio a falecer na noite de sábado, segundo o jornal Chicago Tribune.

O assassinato ocorre exatamente uma semana após o ataque que tirou a vida da cantora Christina Grimmie, que também participou do The Voice, mas na versão americana do programa. A cantora foi morta a tiros após uma sessão deu autógrafos em Orlando.