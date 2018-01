Ex-namorada de Cristiano Araújo conta como ajudou o filho a lidar com a morte do pai

Cristiano Araújo morreu em um acidente de carro em 2015. Foto: Instagram.com/cristianoaraujo

Elisa Leite, ex-namorada de Cristiano Araújo, contou ao canal Manual da Mamãe, no YouTube, que buscou apoio psicológico para falar da morte do cantor para o filho Bernardo, de 4 anos.

"Foi muito importante porque nós não sabíamos como lidar com isso, se falava para ele ou não", diz Elisa. Ela afirma que Cristiano era mais presente do que as pessoas imaginavam. Mesmo com a agenda de shows, ele e o filho se falavam todos os dias pelo celular e, pelo menos uma vez por semana, o cantor via o menino.

"O Bernardo sentiu muita falta. Passamos um tempo falando que ele [Cristiano] estava viajando, mostrávamos áudios e o Bernardo respondia. Isso começou a ser sofrido até pra mim", relata.

Segundo Elisa, a psicóloga conversou com ela que é o ciclo da vida, por mais que seja uma tragédia. "De forma lúdica, ela explicou para o Bernardo que o pai tinha sofrido um acidente, tinha ficado muito machucado, e nenhum médico conseguiu sarar os machucados dele, e que o papai do céu levou ele para cuidar", conta.

Elisa fala que é dessa forma que o filho entende o que aconteceu com o pai, mesmo que ele não compreenda totalmente. "Ele não tem convicção de que não vai mais ver o pai", diz.

A mãe de Bernardo ainda falou sobre o futuro do filho - "ele pode ser o que ele quiser, mas eu quero um diploma" - e do amor que a família dela e a de Cristiano têm pelo menino. Veja o vídeo completo abaixo: