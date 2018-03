Ex-marido de Whitney Houston revela que a cantora era bissexual

Whitney Houston em show em Berlim, na Alemanha, em 2010. Foto: Britta Pedersen/EFE Foto:

O ex-marido da cantora Whitney Houston, Bobby Brown, declarou para a revista Us Weekly que Whitney Houston era bissexual. Ele revelou que Whitney manteve um relacionamento sério com a sua melhor amiga e assistente pessoal, Robyn Crawford, mesmo enquanto eram casados.

"Eu sei. Nós fomos casados por 14 anos e haviam assuntos que eram muito pessoais para nós", disse ele. Perguntado se ele não deveria ter pedido divórcio ao descobrir a traição de sua esposa, o cantor disparou: "Eu sou homem e ela me atraía".

Bobby Brown acredita que se o relacionamento de Whitney com sua assistente fosse aceito na época, ela poderia estar viva. "Eu realmente acredito que se Robyn tivesse sido aceita na vida de Whitney, ela estaria viva até os dias de hoje. Whitney não tinha amigos íntimos com ela".

Apesar da cantora de I Will Always Love You sempre negar os boatos de que era lésbica ou bissexual, Brown acredita que a postura tenha sido tomada por conta de sua mãe, Cissy Houston, que não aprovava uma relacionamento dela com outra mulher, mesmo insistindo para Robyn ser demitida.

Cissy chegou a revelar para o programa da apresentadora Oprah Winfrey, em 2013, que ela ficaria absolutamente incomodada se a sua filha fosse lésbica e que provavelmente não teria tolerado.