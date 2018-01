Ex-marido de Fernanda Gentil fala sobre fim de casamento nas redes sociais

Jornalista já havia postado uma foto sobre o término Foto: Reprodução/ Instagram

Mateus Braga, ex-marido de Fernanda Gentil, demorou uma semana para falar sobre o término do relacionamento. Nesta quinta-feira, 14, o empresário fez uma declaração no Instagram, parecida com a da jornalista. Na foto, ele aparece com crianças da Caslu, instituição que os dois fundaram juntos e cuida de crianças carentes.

"O carinho e respeito continuam. A relação de pai, mãe e filho continuam e muito bem obrigado! Devemos sempre respeitar o próximo e as mulheres. E para quem tá de bobeira, acessa lá: @mundocaslu e vamos ajudar as crianças do nosso país, pq se depender de quem deveria ajudar, estamos perdidos!", escreveu Braga.

Quando Fernanda comentou o assunto, afirmou que Gabriel, o filho do casal, não poderia ter um pai melhor que Mateus. Os motivos do fim do relacionamento não foram divulgados.

