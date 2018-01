Ex-'Malhação' critica padrões de beleza: 'Destruí meu corpo por não me amar'

. Foto: TV Globo / Raphael Dias

A atriz Carolinie Figueiredo, conhecida por ter interpretado a personagem Domingas em Malhação, além de ter participado das novelas Ti Ti Ti e Sangue Bom, publicou um desabafo sobre a forma como sofre e lida com os padrões de beleza impostos pela sociedade.

Confira alguns trechos abaixo:

"Li que a maior forma de reprimir uma mulher é impondo a ditadura da magreza aos nossos corpos. Desde muito cedo escuto: 'você é linda, seu rosto é lindo, só precisa dar uma secadinha'. Como sou atriz desde os cinco anos, comecei a ouvir essas frases antes mesmo de estar gorda. Permaneci minha vida inteira lutando com a balança".

"Quando somos metralhadas desde cedo com imagens de perfeição, a gente odeia o próprio corpo, porque junto com ele vem a mensagem de sermos erradas, imperfeitas e não amarmos o próprio corpo. O padrão esmaga. Destruí meu corpo várias vezes por não me amar e não se aceitar"

"Adoraria terminar o texto dizendo: 'Agora me amo como sou, assumi minhas marcas porque elas construíram quem eu sou', se possível postando minha foto lacradora de biquíni. Mas acontece que, nessa minha jornada de amor próprio e aceitação, eu estou engatinhando e ainda oscilo entre 'vou fazer a louca, esculpir meu corpo e arrasar' e 'f***, vou ser quem sou e me aceitar de vez'. Ainda estou no meio do caminho. Do meu próprio caminho".

Confira o texto completo abaixo: