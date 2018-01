Ex-CQC chama Danilo Gentili de 'covarde' e 'galinha frouxa'

Ronald Rios relatou um desentendimento que teve com Danilo Gentili Foto: Instagram/@ronaldrios | Instagram/@danilogentili

O apresentador e humorista Ronald Rios, que integrou o extinto CQC, da Band, usou seu perfil no Twitter para criticar Danilo Gentili.

Em uma sequência de mensagens, ele relatou o dia em que Gentili pediu sua demissão à produtora Paris Filmes. Rios havia sido contratado para mediar o painel de lançamento de um filme do apresentador do SBT e foi cortado do trabalho minutos antes de entrar em cena.

Rios chamou Gentili de 'covarde' e de 'galinha frouxa'. Em seu relato, ele diz que o rival ficou sem graça e que teria gaguejado e tremido ao vê-lo pessoalmente, e que o pedido de demissão teria sido feito por um desentendimento entre os dois no passado.

Confira o relato completo abaixo:

Não vi o filme do Gentili. Pelo que li, achei exagero a histeria. Deve sim, ser bem sem graça, mas isso não muda o fato de que é ficção. — Ronald Rios (@ronaldrios) 14 de outubro de 2017

E eu tenho zero motivos pra falar a favor dele. Pelo contrário, a última vez que o vi, ele me tratou mal, a Paris Filmes pediu desculpas etc — Ronald Rios (@ronaldrios) 14 de outubro de 2017

Acho que ali é um caso sério de ego misturarado com conservadorismo - quando convém. Ainda assim, arte é arte. Até se for péssima. — Ronald Rios (@ronaldrios) 14 de outubro de 2017

Deixa eu contar então uma história pra vcs. Ano passado a Paris Filmes me chamou para apresentar um evento na Comic Con. Debates de filmes. — Ronald Rios (@ronaldrios) 14 de outubro de 2017

Debates com vários filmes, mais sérios, de comédia, etc. E tinha o filme do Gentili. Fiz minha pesquisa, encontrei ele no dia e adivinha? — Ronald Rios (@ronaldrios) 14 de outubro de 2017

O bicho tremeu igual vara verde quando eu fui cumprimentá-lo. Quase gaguejando. Todo aquele sarcasmo dele deve se escondeu entre as pernas. — Ronald Rios (@ronaldrios) 14 de outubro de 2017

Eu tava ali como contratado da distribuidora do seu filme para divulgar o filme dele. Então fui combinar com ele a mesa como fiz com outros. — Ronald Rios (@ronaldrios) 14 de outubro de 2017

O bicho não sabia nem falar comigo direito de tão surpreso deu estar sendo profissional e educado com ele. Desencanei e esperei o evento. — Ronald Rios (@ronaldrios) 14 de outubro de 2017

Quando uma produtora da Paris Filmes veio completamente envergonhada falar que o Danilo exigiu que eu não apresentasse o painel do filme. — Ronald Rios (@ronaldrios) 14 de outubro de 2017

Eu fiquei com pena da moça porque tava correndo tudo muito bem em todos os outros dias e filmes que comandei a roda. — Ronald Rios (@ronaldrios) 14 de outubro de 2017

E embora eu e Danilo tenhamos tido diferenças, sou profissional e tava ali para bater com ele o que ia ser conversado na mesa sobre o filme. — Ronald Rios (@ronaldrios) 14 de outubro de 2017

Eu perguntei para a moça da Paris Filmes: "Bom, eu continuo sendo pago?" Ela: "Claro." Eu: "Então deixe ele lá com suas inseguranças." — Ronald Rios (@ronaldrios) 14 de outubro de 2017

Dei risada ainda com o Quico e depois fui comprar gibis na Comic Con. Depois voltei e apresentei outros debates de cinema da Paris. — Ronald Rios (@ronaldrios) 14 de outubro de 2017

Então a demissão do repórter não é surpresa pra mim. O Danilo Gentili é um homem covarde e perdido nas suas inseguranças reacionárias. — Ronald Rios (@ronaldrios) 14 de outubro de 2017

Eu já o elogiei quando mandou bem. Publicamente e ao vivo. Sua atitude como humorista não me incomoda tanto quanto a de homem. — Ronald Rios (@ronaldrios) 14 de outubro de 2017

Acho que é sim um profissional com seu mérito. No geral, pra mim, bem sem graça. Como homem, não consigo respeitar. Pois é covarde. — Ronald Rios (@ronaldrios) 14 de outubro de 2017

Vive chorando censura e que o mundo tá chato. Mas na primeira chance que tem de excluir da narrativa alguém que discorde da arte dele, o faz — Ronald Rios (@ronaldrios) 14 de outubro de 2017