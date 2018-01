Ex-BBB Roberta rebate comentário que a mandou procurar academia

Roberta respondeu comentário que a mandava procurar academia. Foto: Paulo Belote/Globo

Na última quinta-feira, 6, a ex-BBB Roberta publicou uma foto de corpo inteiro em seu perfil do Instagram. Entre os muitos elogios que recebeu nos comentários, havia uma pessoa que a mandou procurar uma academia - mas Roberta respondeu à altura.

"Miga, academia te espera", disse uma mulher. Roberta então respondeu: "Encontrei com ela esses dias, mas a gente não se deu muito bem. Falei com o seu senso do ridículo também e ele falou que está te esperando faz um tempão... Vê se passa lá qualquer dia, ele está com saudade. Beijos fofinha", respondeu a ex-BBB.