Ex-BBB passa por cirurgia para retirada de cisto

Ana Carolina participou da nona edição do reality Foto: Instagram/ @anacarolinamadeira

Se mês passado a ex-BBB Ana Carolina Madeira havia usado suas redes sociais para declarar que havia sido diagnosticada com um tumor no útero, na última terça-feira, 20, ela deu notícias bem melhores aos seus seguidores: passou por uma cirurgia e passa bem.

“Graças a Deus, saiu o resultado da biopsia e deu que não era câncer! Tinha 2 cm, já foi retirado completamente! Agora estou só me recuperando da cirurgia e estou ótima!”, publicou.

Ela ainda aproveitou o momento para agradecer por todo o apoio que recebeu de seus fãs: “Não tenho palavras para agradecer as orações de todos! Obrigada do fundo do meu coração!”.

Ana Carolina Madeira declarou que agora segue com o tratamento da síndrome do ovário policístico, disfunção hormonal que dificulta a gravidez. A ex-participante da nona edição do Big Brother Brasil alegou que seu sonho é ser mãe, por isso se preocupa em se curar da doença.

