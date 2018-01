Ex-BBB Laércio será processado por estupro de vulnerável

Foto: Divulgação/Globo

Após ser preso em maio, o ex-BBB Laércio se tornou réu no processo de estupro de vulnerável. A Justiça do Paraná aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público e o caso, por envolver menores de idade, corre em segredo de Justiça.

Laércio foi preso no dia 16 de maio em Curitiba, por acusações de estupro e fornecimento de bebidas alcoólicas a adolescentes. Segundo as investigações, o crime ocorreu em 2012. Atualmente, ele está detido no Centro de Custódia de Curitiba, onde deve ficar até o fim das investigações.

Durante sua passagem pelo Big Brother Brasil 2016, Laércio se envolveu em diversas polêmicas, inclusive por ter deixado claro que gostava de se envolver com menores de idade.