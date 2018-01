Ex-BBB Láercio é preso em Curitiba por estupro de adolescente

Foto: Divulgação/Globo

Láercio Moura, ex-participante do BBB 16, foi preso na manhã desta segunda-feira, 16, em sua casa, no bairro do Batel, em Curitiba.

De acordo com as informações prestadas pela assessoria de imprensa da Polícia Civil do Paraná, Laércio foi preso por acusações de estupro e fornecimento de bebidas alcoólicas a adolescentes. Os nomes das supostas vítimas não foram revelados.

O tatuador, de 53 anos de idade, teve uma passagem conturbada pelo programa. Durante sua participação, travou diversas discussões com a ex-participante Ana Paula, que o chamou de pedófilo por diversas vezes.

Enquanto esteve confinado, histórias de seu passado vieram à tona nas redes sociais. Em uma delas, um perfil relatou um caso em que Laércio teria abusado sexualmente de uma garota de 16 anos de idade, a quem, segundo consta, teria embriagado para conseguir levá-la para a cama.