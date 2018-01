Ex-'BBB' Ilmar diz que vai se candidatar em 2018 pelo PT

Ilmar foi um dos cinco finalistas do 'BBB' 2017. Foto: Globo/Paulo Belote

Ilmar Renato, ex-participante da 17ª edição do Big Brother Brasil, revelou que vai se candidatar a um cargo público nas eleições de 2018 pelo Partidos dos Trabalhadores (PT), ao qual é filiado desde 1995.

Segundo o portal Metrópoles, o Mamão, como é mais conhecido, ainda não sabe para qual cargo vai concorrer. "Serei candidato. Ainda não sei para qual cargo, vai depender de onde o PT precisar de mim. Claro que saio pelo partido, fico no PT nem que eu seja o último a apagar a luz", disse ele ao site. A entrevista foi compartilhada no perfil oficial de Ilmar no Facebook posteriormente.

O ex-BBB, que estava em Brasília para participar de um evento organizado por movimentos indígenas e quilombolas, disse que entrou no reality para dar mais destaque sobre esse grupo. "Entrei no programa para ampliar o debate político, denunciar abusos contra os indígenas e mostrar que você pode, sim, falar de coisas sérias nesse locais", disse.