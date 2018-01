Ex-BBB é diagnosticada com câncer no útero 

Ana Carolina já deu início aos tratamento 'físicos e espirituais' Foto: Instagram/ @anacarolinamadeira

A ex-BBB Ana Carolina Madeira, que participou da nona edição do reality, usou as redes sociais para anunciar que está com um câncer no útero. "Gente, hoje a noticia não é boa! Bom, estou com tumor no útero... Tive a confirmação ontem", escreveu em seu Twitter.

No Instagram, ela postou que tudo acontece por um motivo e que a doença não era fim de sua vida, mas o recomeço. "Nem tudo que aparentemente pode ser ruim, realmente é! Deus faz a gente passar por provações para nos fazer repensar na vida... Estou tendo uma 2ª chance de fazer tudo diferente! O tumor no útero não é o fim da minha vida, é o recomeço dela."

Ana Carolina ainda afirmou que a doença não é comum na idade dela. Na terça-feira, 9, ela começou o tratamento "físico e espiritual", como descreveu.

Tudo tem um motivo!! Nem tudo que pode ser ruim, realmente é!! Deus faz a gente passar por provações para nos fazer repensar na vida.. — Ana Carolina Madeira (@ana_madeira) 10 de maio de 2017