Ex-bailarina do 'Domingão do Faustão' doa seus cabelos para pessoas com câncer

Kamilla Covas. Foto: Reprodução/Instagram

Em pleno outubro, mês em que se comemora a luta contra o câncer de mama, a ex-bailarina do Domingão do Faustão Kamilla Covas revelou ter doado seu cabelo para quem precisa.

Ela raspou o cabelo quase todo, mas diz que isso não afetou sua autoestima. "Foi muito espontâneo durante uma viagem. Não hesitei em doar todo o cabelo. Foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. O cabelo é a moldura do rosto ele não é só um elemento estético. Ele pode funcionar como resgate da autoestima. Hoje a pessoa que recebeu o meu cabelo está tão feliz quanto eu.", contou ao R7.

Sem dúvidas Kamilla recebeu olhares de estranhamento após o corte, mas ela contou que lida bem com isso: "Para mim é algo natural, cabelo cresce de novo e fica tudo bem. Mas as pessoas não estão acostumadas a ver uma mulher de cabeça raspada. Ou você é radical ou você está doente, quanta bobagem! Me sinto tão poderosa quanto antes".

No dia a dia, porém, para não chocar seus fãs, ela costuma usar um tipo de peruca conhecida como 'lace'.