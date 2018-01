Ex-apresentadora do 'Fantástico' compara Bolsonaro a Hitler e pede debate

Valéria Monteiro e Jair Bolsonaro Foto: Facebook / @valeriamonteiro | Leonardo Benassatto / Reuters

Valéria Monteiro, apresentadora que passou por programas como Jornal Nacional e Fantástico e se autoproclama pré-candidata à presidência da República neste ano, publicou um vídeo em suas redes sociais em que faz duras críticas ao deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ).

No discurso, Valéria compara o parlamentar a Adolf Hitler, principal nome do nazismo e chefe de estado da Alemanha nas décadas de 1930 e 1940.

"Você é um mentiroso. O seu discurso de ódio faz as pessoas brigarem. Você não respeita as diferenças, e eu vou lutar até o fim contra isso, que é o pior do ser humano. Hitler começou assim. Pegou uma Alemanha pobre e descrente que precisava de autoestima e convenceu as pessoas através do medo a acreditar nas suas mentiras, assim como você faz, e levou o mundo à maior guerra da história", disse ela.

Em seguida, Valéria afirma que o deputado é um dos culpados pela descrença de parte da população, juntamente com o que ela chama de "velhas raposas" da política: "Você não quer nem saber por que as pessoas estão desacreditadas no Brasil, por que elas deixaram de sonhar. Eu sei por que. A culpa é sua."

Por fim, ela ainda propõe um debate com o político: "Não é pessoal, Bolsonaro. Eu sou adversária das ideias que você representa. [...] Marque local e hora. Vamos debater, Bolsonaro, porque os seus 15 minutos de fama acabaram".

O E+ entrou em contato com o parlamentar, mas não recebeu retorno até a publicação desta reportagem.

Confira o vídeo abaixo: