Evaristo revela 'gambiarra' para ficar galã no 'Jornal Hoje'

Evaristo Costa, apresentador do 'Jornal Hoje' Foto: Globo/Zé Paulo Cardeal

Todo mundo sabe que Evaristo Costa adora usar suas redes sociais para compartilhar momentos e fatos inusitados. O que você provavelmente não sabia é que, para ficar bem na foto - ou no telejornal que apresenta - , o jornalista usa uma fita adesiva para deixar sua camisa no tamanho ideal.

Em seu Instagram, o apresentador do Jornal Hoje postou uma foto antes de sentar na bancada, que divide com Sandra Annenberg. Na montagem, há uma foto dele de frente, de pernas cruzadas no chão no estúdio e uma dele de costas, com a fita ajustando a camisa para ficar do tamanho certo.

Quem nunca precisou dar aquele jeitinho para arrumar a roupa, que ficou um pouco grande, certo?