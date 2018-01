Evaristo Costa vira tema de festa e brinca: ‘Não me convidaram, mas abusaram de mim’

. Foto: Reprodução/ Instagram

Evaristo Costa é muito carismático nas redes sociais, o que o fez ficar muito popular entre os internautas. A novidade é que seus fãs fizeram uma festa cujo tema era o apresentador. E tem mais: os convidados tiraram fotos com uma imagem de Evaristo em tamanho real.

Em seu Instagram, Evaristo postou uma montagem do evento e brincou com a situação: ‘Teve festa em Porto Alegre onde eu fui o tema. Não me convidaram, mas abusaram de mim’.