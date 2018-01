Evaristo Costa publica vídeo de quando era estagiário de jornalismo, há 20 anos

Evaristo Costa como repórter da Univap TV, do Vale da Paraíba. Foto: Reprodução/Twitter

Ninguém nasce famoso ou começa já no topo. Nem mesmo Evaristo Costa, um dos jornalistas mais queridos do Brasil. O apresentador divulgou nesta quinta-feira, 9, um vídeo no qual compilou imagens de quando era estagiário de jornalismo, há cerca de 20 anos na Paraíba, e no seu ínicio de carreira na Globo.

As imagens mostram um jovem Evaristo em três ocasiões: primeiro, como estagiário na Universidade do Vale do Paraíba (Univap). Depois, em 1997, quando aos 19 anos atuava como repórter na Vale do Paraíba (filial da Globo, hoje TV Vanguarda) e "fazia reportagens de rua e apresentava a primeira edição local do SPTV", como indica a biografia do jornalista no site da Globo, até finalmente trabalhar na Globo, em 1999.

Em sua carreira, Evaristo trabalhou no Mais Você, apresentou a previsão do tempo em programas como Globo Rural, Bom Dia São Paulo, Bom Dia Brasil, SPTV, Jornal Hoje, no Jornal Nacional, até começar a apresentar o Jornal Hoje, em 2004.

Confira o vídeo: