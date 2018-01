Eva Mendes estaria grávida de segundo filho

Foto: Bang Showbiz

A atriz Eva Mendes, de 42 anos, estaria grávida de seu segundo filho com Ryan Gosling, menos de dois anos após o nascimento de sua primeira filha, Esmeralda. De acordo com o E! News, Eva, que é conhecida por manter detalhes de sua vida privada longe dos olhos do público, poderia estar em seu segundo trimestre de gravidez.

Apesar de nunca terem compartilhado uma fotografia da pequena Esmeralda, o casal abriu um pouco o jogo sobre a vida com a primogênita: "Meu maior investimento é a minha família. Estou com a pessoa que deveria estar, e sinto muita sorte que temos uma bela filha, saudável, que é um anjo.", disse Ryan.

Já Eva, em sua primeira gravidez, admitiu procurar fóruns de bebês para ajudar a prepará-la para o nascimento de sua filhinha: "Tento não buscar muitas coisas no Google, porque é assustador, mas vou ao site babycenter e leio as seções de comentários de outras mães, porque acho consolo nisso. Saber que não estou sozinha e que outras mães passaram pelo mesmo pode me ajudar a passar a noite.", disse a atriz à época.