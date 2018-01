Eva Longoria dispensa mídias sociais para cumprir agenda lotada

Foto: Divulgação

A estrela de Desperate Housewives, Eva Longoria, está sempre ocupada, mas revelou que o segredo para conseguir que tudo seja feito é priorizar o trabalho e cortar a navegação nas mídias sociais.

Ela disse à CNBC: "Se não estou seguindo em frente, estou avançando mais rápido. Minha agenda normalmente não é nada complexa. Priorizo. Faço ligações enquanto estou dirigindo, faço toda minha leitura enquanto estou voando. Sou muito eficiente com meu tempo".

"As pessoas desperdiçam mais tempo do que percebem. Quanto tempo você gasta verificando seu Instagram? Recomendo que você priorize, e isso começa com ter objetivos. Você tem que saber qual é a coisa mais importante em sua vida agora e se concentrar nisso", completou.

No entanto, a atriz, de 41 anos, recentemente tirou um tempo de folga de sua agenda atribulada para se casar com José Pepe Bastón e elogiou o dia "mágico". Ela compartilhou: "[Nosso casamento] foi tão mágico. Nos divertimos tanto, como você pode ver através de todos os posts de todo mundo. Foi o casamento mais divertido ao qual já fui. Estou feliz que era meu".

"Voei de volta [da lua de mel] há apenas algumas horas atrás. Fomos para Hong Kong, Camboja, Tailândia. Nós tivemos essa incrível bênção do casamento de um monge que amarrou estas [pulseiras de corda vermelha] em nós. Foi mágico. Minha lua de mel foi mágica", disse a atriz.

Quando questionada sobre ter filhos, ela acrescentou: "Quem sabe! Uma coisa de cada vez. Tenho três belas crianças adotivas que são simplesmente fantásticas. Elas fizeram parte do casamento, por isso foi especial".