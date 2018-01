'Eu tirei a máscara e pedi pelo amor de Deus', disse Cláudia Rodrigues sobre tentativa de assalto

Foto: Reprodução/Record

Cláudia Rodrigues descreveu os momento de horror que passou na mãos de assaltantes em Curitiba (PR), na última sexta-feira, 22. De acordo com a atriz, em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, os bandidos ameaçaram matar sua filha Isa Hieatt, que estava junto com ela no momento do assalto.

Leia também: Assaltantes quebram pé de Claudia Rodrigues em Curitiba

"Eu tirei a máscara e pedi pelo amor de Deus, 'me mata, mas deixem ela (sic), porque ela tem uma vida pela frente, não pode morrer agora'", disse Cláudia, que se recupera de um transplante de células-tronco para tratar esclerose múltipla.

A atriz planejava voltar a fazer teatro e também deveria lançar um canal de vídeos no Youtube, mas após o trauma seus planos teriam sido alterados.

Segundo o site TN On-line, a Polícia Civil do Paraná não confirma nenhum registro de Boletim de Ocorrência relacionado a tentativa de assalto envolvendo a atriz Cláudia Rodrigues.