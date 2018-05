'Eu sempre vou me arrepender de não ter estado lá', diz pai de Meghan Markle

Príncipe Charles, pai de Harry, acompanhou Meghan em um trecho do percurso até o altar. Foto: Jonathan Brady/AP

O pai de Meghan Markle está orgulhoso do casamento da filha com o príncipe Harry, mas sente-se frustrado por não ter estado na capela de Saint George para acompanhá-la ao altar. As informações são do site TMZ.

"O serviço foi lindo e isso é história. Eu sempre vou me arrepender de não ter estado lá e de não ter segurado a mão da minha filha", disse Thomas Markle.

"Minha pequena menina é uma duquesa e eu a amo muito", completou.

Ele disse ao site que a cerimônia, à qual assistiu pela televisão, o fez se sentir nostálgico. "Quando você vê sua filha se casando, todos os pensamentos passam pela sua mente, cada memória, desde o primeiro dia que ela nasceu, a primeira vez que a segurei", contou.

Thomas Markle disse que enviou uma mensagem para Meghan horas antes do casamento, dizendo que a ama. Ele estava se recuperando de uma cirurgia para desobstrução de artérias após sofrer um ataque cardíaco semanas antes do grande dia.



O pai da agora duquesa de Sussex também enviou um recado para os familiares. "Eu rezo para que Harry e Meghan possam seguir para uma boa lua de mel, descansar e relaxar e que todos os meus parentes calem a boca sobre tudo". Porém, o casal vai adiar a saída para lua de mel devido a compromissos oficiais.

Thomas disse ainda que, devido aos problemas de saúde dele, não conseguiu dar um presente ao casal, mas espera fazer isso em breve.

Um mês antes do casamento, Harry e Meghan sugeriram que os convidados fizessem doações para instituições beneficentes em vez de presenteá-los pela união.

