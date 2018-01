‘Eu não queria ter filhos’, diz Giovanna Ewbank

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso Foto: Silvana Garzaro / Estadão

Giovanna Ewbank deu mais detalhes sobre uma das partes do seu casamento com Bruno Gagliasso mais questionadas por seus fãs: a maternidade. Ela falou sobre a relação com a filha, Titi, e o motivo pelo qual ela e o marido ainda não tiveram um filho biológico.

A atriz postou vídeo em seu canal no YouTube para negar boatos de que ela ou o marido fossem inférteis e descartou qualquer notícia de que tenham feito tratamento para engravidar.

“A questão é que eu não queria ter filhos até que a vida nos surpreende, e eu e Titi nos reencontramos, e aconteceu! Até então eu não queria ter filhos, por isso que a gente nunca engravidou”, disse.

Titi é a filha de quatro anos que o casal adotou na África. A menina parece ter nascido para ser uma fashionista e, por isso, Giovanna confessou que ela é muito procurada para estrelar campanhas publicitárias de produtos infantis, mas o casal acredita que ainda não é o momento para isso.

“Muitas marcas e campanhas procuram a Titi e a família para fazerem campanha publicitária, mas a gente não faz. Até o momento em que ela entender e disser ‘quero ou não quero’, aí vai ser uma decisão dela”, explicou a atriz.

Confira o vídeo de Giovanna: