‘Eu não estarei mais aqui’, brinca Elizabeth II em documentário sobre aquecimento global

A rainha Elizabeth II brincou sobre sua própria mortalidade durante entrevista para documentário sobre os efeitos do aquecimento global Foto: Chris Jackson/Reuters

Conhecida pelo seu bom humor, Elizabeth II sabe que seu longevo reinado está se aproximando do fim. Durante rara entrevista, que concedeu para a gravação de um documentário do naturalista David Attenborough sobre os efeitos do aquecimento global, a rainha do Reino Unido brincou dizendo que “não estará mais aqui” quando as mudanças da natureza começarem a serem sentidas.

“Daqui 50 anos provavelmente as árvores que crescem aqui nos jardins do palácio de Buckingham serão bem diferentes por conta do aquecimento global”, disse Attenborough. “Provavelmente, mas eu já não estarei mais aqui”, brincou a rainha e ambos riram.

O documentário vai contar os esforços do Queen's Commonwealth Canopy, um programa criado pessoalmente pela rainha em que a Coroa britânica compra terrenos com florestas pelos países que fazem parte da Commonwealth para preservá-los. A produção é da ITV e deve ir ao ar no Reino Unido em 2018.