'Eu amo quem eu amo', diz Demi Lovato após especulações sobre bissexualidade

'Eu quero manter minha vida pessoal o mais privada possível, principalmente no que diz respeito aos meus namoros e minha sexualidade', falou Demi Lovato. Foto: REUTERS/Danny Moloshok

Recentemente, Demi Lovato foi fotografada de mãos dadas com uma mulher durante uma viagem à Los Angeles. Nas redes sociais, muitos fãs começaram a questionar se a mulher em questão era uma amiga ou uma namorada, mas Demi deixou claro que não vai responder nenhuma pergunta sobre sua sexualidade.

Leia também: Demi Lovato se arrepende de ter começado a carreira tão cedo

"Eu amo que eu amo. Eu sinto que todo mundo está sempre procurando por uma frase forte e sempre querem que suas revistas ou programas de TV sejam os primeiros a revelarem qual é realmente a minha orientação sexual", falou a artista, em entrevista ao site Pride Source.

"Eu acho que isso é irrelevante para minha música. Eu me posiciono sobre coisas em que acredito e sobre as coisas pelas quais sou apaixonada, mas eu quero manter minha vida pessoal o mais privada possível, principalmente no que diz respeito a namoros e seuxalidade e todas essas coisas, porque isso não tem nada a ver com a minha música", continuou.

A artista ainda disse que, se as pessoas querem saber mais sobre sua vida pessoal, devem assistir ao documentário Demi Lovato: Simply Complicated, que estreia no dia 12 de outubro. Demi garante que responde a várias questões, inclusive algumas sobre sua sexualidade. "Sim, há algumas coisas desse tipo porque, se eu quero falar algo sobre isso, tem que ser dentro dos meus próprios termos", explicou.